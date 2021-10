Il tweet di "Frankie the Dino" ripreso dalla missione italiana a New York: "Estinzione? E' una brutta cosa..."

“Non siamo mai stati così seri. Questo video non è uno scherzo. Nella clip che sta spopolando nelle reti social di tutto il mondo, l’Onu ci invita a non scegliere l’estinzione della nostra specie. Visita https://dontchooseextinction.com/en/ e @FrankieTheDino”. Così twitta la missione italiana alle Nazioni Unite sul profilo ufficiale, rilanciando un video di ‘Un Development‘ in cui un dinosauro, Frankie The Dino (che ha anche un proprio profilo su Twitter), arriva inatteso all’Assemblea generale e chiede il permesso di parlare dal podio.

“Ascoltate, persone, so un paio di cose sull’estinzione”, “è una brutta cosa”: “quindi ecco la mia spericolata idea, non scegliete di estinguervi, smettetela di trovare scuse e cominciate a cambiare le cose”, afferma nel suo intervento, ricevendo una standing ovation. “Non possiamo più ignorare il cambiamento climatico. A meno che non mettiamo fine alle scuse, saremo un’altra specie in via di estinzione. Unisciti a noi e a Frankie The Dino, scegliamo l’azione sul clima, prima che sia troppo tardi”, le parole che accompagnano il video.

