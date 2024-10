Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

L’economia circolare va in nave con un progetto per recuperare le bottigliette in Pet messo a punto grazie alla collaborazione tra Corepla, Guzzini e Costa Crociere, la misurazione della sostenibilità della filiera industriale degli imballaggi flessibili, e gli incendi che stanno piegando l’Amazzonia in questo 2024. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata