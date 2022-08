Venticinque anni fa, il 31 agosto 1997, moriva a Parigi in un incidente stradale Lady Diana. La principessa del Galles è scomparsa a 36 anni quando la Mercedes S280 che la trasportava insieme al compagno Dodi Al-Fayed si è schiantata sul 13esimo pilastro della galleria sotto il Pont de l’Alma. Un quarto di secolo dopo, il ricordo di Lady D è più vivo che mai nel Regno Unito, dove è ancora la figura reale più amata dopo la sola Regina Elisabetta. Le commemorazioni ricordano le tappe principali della vita della “Principessa del popolo”: dal matrimonio con il principe Carlo nel 1981, quando divenne la prima donna inglese in più di 300 anni a sposare un erede al trono, fino all’impegno per le cause umanitarie e al rapporto personale con Madre Teresa di Calcutta. Poi la separazione da Carlo e l’ormai famosissimo “revenge dress”, il vestito nero indossato la sera in cui Carlo ammise la sua infedeltà in diretta televisiva, che fece diventare Lady D anche un’icona di stile.

