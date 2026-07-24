Daniele De Rossi compie 43 anni, il messaggio d’amore della moglie Sarah Felberbaum

Daniele De Rossi taglia il traguardo dei 43 anni e la moglie, l’attrice Sarah Felberbaum non resiste dal dedicargli un romantico messaggio sul suo account Instagram. Con la premesse: “Avevo evitato di pubblicarlo per non finire sulle mille pagine Instagram, ma non resisto. Questo giorno merita qualcosa di speciale”.

“Quanto ti amo e cosa sei per me lo sai già. Non c’è bisogno di scrivere un post lungo e sdolcinato”, scrive Felberbaum. “Sei tutto.

Sei il papà che balla, ride fino alle lacrime e non ha paura di fare lo scemo pur di vedere sorridere i nostri figli. Sei l’uomo che, mentre viveva uno dei momenti più importanti della sua carriera, ha trovato il modo di essere anche la mia forza quando io non ne avevo. Da lontano, da vicino. Senza chiedere nulla. Tenendomi sempre la mano. Con te mi sento al sicuro. Con te ho imparato che l’amore è anche questo: esserci. Sempre. Con te ho la sensazione di poter fare qualsiasi cosa. Buon compleanno, amore mio”,

La carriera di De Rossi

Daniele De Rossi ha legato la sua carriera da calciatore alla Roma. In giallorosso è cresciuto ed è diventato prima “Capitan Futuro” all’ombra di Francesco Totti per poi indossare definitivamente la fascia. Con la maglia della Roma ha giocato in totale 616 partite vincendo 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana. Si è laureato invece campione del mondo con l’Italia nel 2006, calciando tra l’altro uno dei rigori nella finale con la Francia. De Rossi ha chiuso poi la carriera in Argentina con la maglia del Boca Juniors.

Il 18 marzo 2021 entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana, come uno degli assistenti del ct Roberto Mancini. L’11 ottobre 2022, dopo aver lasciato il ruolo di assistente tecnico della nazionale, assume l’incarico di allenatore della Spal, in serie B. Avventura che si conclude dopo pochi mesi con un esonero. Il 16 gennaio 2024 viene nominato nuovo allenatore della Roma, con cui firma un contratto fino al termine della stagione, in sostituzione dell’esonerato José Mourinho. Sulla panchina giallorossa raggiunge la semifinale di Europa League e un sesto posto in campionato. Inizia anche la stagione 24/25 ma dopo poche giornate viene esonerato a sorpresa. Attualmente è l’allenatore del Genoa.