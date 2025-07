Foto da Instagram - Dua Lipa e Callum Turner

La popstar si è presa una pausa estiva dal suo tour mondiale

Dua Lipa e Callum Turner si stanno godendo le vacanze in Costiera Amalfitana. La popstar, che si è presa una pausa estiva dal suo tour mondiale, ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram svelando scatti di quotidianità nel Bel Paese. A farle compagnia c’è il suo fidanzato: attore e modello inglese di 35 anni con cui si frequenta dal 2024.

Il tour mondiale

La cantante 29enne di Londra quest’anno è protagonista di un tour mondiale – Radical Optimism – iniziato il 20 marzo a Melbourne, Australia, e che terminerà il 16 ottobre a Seattle, Stati Uniti. L’ultima data prima del break estivo è stata a Dublino il 27 giugno e l’artista riprenderà gli spettacoli il 1° settembre a Toronto, Canada. Dua Lipa, inoltre, il 7 giugno scorso ha fatto tappa anche in Italia, a Milano, dove si è esibita davanti a circa 70mila fan.

Dua Lipa e Callum Turner si sposano

Di recente è arrivata la conferma che Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno. L’artista stessa lo ha annunciato in un’intervista a British Vogue, che l’aveva scelta per la copertina del mese di Luglio. La coppia ha fatto il suo debutto in pubblico lo scorso 6 maggio sul red carpet del Met Gala 2025 dopo essere già stati paparazzati in diverse altre occasioni.

