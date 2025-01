Il campione di F1 e l'attrice paparazzati a New York

Lewis Hamilton tra l’amore per la Ferrari e nuovi flirt. Il sette volte campione del mondo, che tra qualche settimane siederà sulla ‘rossa’ in vista della prossima stagione, è stato immortalato in un locale di New York in compagnia di Sofia Vergara, attrice colombiana, naturalizzata statunitense, e subito si è scatenato il mondo del gossip.

I due sembrano flirtare da tempo, stando a quanto riporta il sito Tmz. L’attrice e il campione sedevano uno accanto all’altro a un tavolo vicino alla finestra e le persone presenti raccontano di una Sofia talmente coinvolta nella conversazione da non toccare cibo.

Sofia Vergara e il divorzio da Joe Manganiello

Vergara che oltre un anno fa ha finalizzato il suo divorzio dall’attore Joe Manganiello ha avuto una relazione con il ricco chirurgo ortopedico Justin Saliman, ma all’inizio di questo mese si è presentata da sola ai Golden Globes. Hamilton ha avuto in passato una relazione con la cantante e modella Nicole Scherzinger e da allora è stato associato a tantissime celebrità tra cui, di recente, Shakira.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata