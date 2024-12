Le barre del rapper nel format "Real Talk" in cui tira in mezzo parla anche del sindaco Beppe Sala e dell'ex socio Luis Sal

Nuove rime in un freestyle in cui non risparmia nessuno, compresa l’ormai ex moglie Chiara Ferragni. Intervenuto nel corso del format ‘Real Talk‘, dedicato al mondo del rap, Fedez si è scatenato chiamando in causa Ferragni e il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

“Chi perde un marito trova un tesoro”

“Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio”, ha rappato Federico Lucia, che ha speso parole al veleno anche per il sindaco di Milano Beppe Sala (“Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala influencer con la fascia tricolore”) e il suo ex socio Luis Sal (“ultimamente faccio schifo, come ‘Muschio Selvaggio’“).

Fedez annuncia una nuova relazione?

“Il male che ho fatto in amore ho capito che adesso è arrivato il mio turno – ha proseguito Fedez alludendo poi a una possibile nuova relazione – Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene, ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata