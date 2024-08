L'attore e regista si è raccontato in un'intervista con il Corriere della Sera

Michele Placido, attore e regista, si è raccontato in una lunga intervista con il Corriere della Sera, un paio di mesi dopo il suo 78esimo compleanno e in vista del debutto alla Festa del cinema di Roma del film da lui diretto, ‘Eterno visionario‘. Ha parlato della sua infanzia in Puglia e del rapporto con la sua seconda moglie Federica Vincenti, con la quale ha 38 anni di differenza: “Mi ha prolungato la giovinezza, è la donna più importante della mia vita“, ha dichiarato. Ma Placido ha anche discusso della sua fama da corteggiatore e in particolare delle voci che parlavano di una sua liason con Ornella Muti: “Ornella era bellissima, corteggiatissima. Giravamo Romanzo popolare di Monicelli, eravamo segretamente innamorati ma non potevamo dirlo sul set. Nemmeno ce lo dicevamo tra noi. Una sera nell’ascensore del residence dove abitavamo provai a darle un bacio, lei mi rifilò una sberla“.

