Il merito è di un tifoso che ha avvicinato la coppia mentre passeggiava per i vialetti di Wimbledon

In attesa di conoscere il suo primo avversario e il tabellone del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, Jannik Sinner ha già fatto parlare di se a Londra. È infatti diventate virale sui social una foto che lo ritrae per la prima volta insieme alla sua nuova fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya. Il merito è tutto di un tifoso che ha avvicinato la coppia mentre stava passeggiando per i vialetti di Wimbledon, dopo una giornata di allenamenti, e ha chiesto gentilmente di poter posare insieme.

Visibilmente imbarazzato e nascosto da occhiali scuri, Sinner e la fidanzata hanno acconsentito allo scatto. Proprio la tennista russa è sembrata più divertita e sorridente. Inutile dire che appena postata sui social, lo scatto ha fatto il giro del web richiamando l’attenzione di tifosi e appassionati che hanno subito commentato.

Sinner, la dedica alla fidanzata dopo la vittoria di Halle

Jannik Sinner è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Tuttavia, già durante il Roland Garros, il tennista azzurro aveva ammesso di avere una storia con la collega russa: “Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice“. Sinner aveva poi dedicato alla fidanzata la sua ultima vittoria all’Atp 500 di Halle, in Germania: “Dedico il trofeo alle persone che mi stanno vicine. Alla mia ragazza Anna. Mi dispiace, ha perso a Berlino con cinque match point, ma anche lei ha avuto una bellissima settimana”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata