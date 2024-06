Foto Instagram

Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati. L’allenatore è convolato a nozze con la wedding planner il 18 giugno, dopo oltre sette anni di relazione da cui sono nati i due figli Edoardo ed Emilia. Il party, rigorosamente in bianco, a Formentera è stato documentato con storie e post sui profili social di alcuni dei quasi 200 invitati, tra parenti e amici della coppia, sull’isola spagnola per l’occasione.

Tanti i colleghi dell’attaccante ex Milan e Juve presenti come Ambrosini, Oddo, il fratello Simone e Christian Vieri accompagnato dalla moglie Costanza Caracciolo e, al pianoforte con musica live, il fiorentino Marco Masini, tutti accolti con una scatola di benvenuto, contenente cioccolatini e un invito a lasciare a casa lo stress per godersi la loro isola del cuore.

Dopo il rito nunziale in una Chiesa storica del centro i festeggiamenti sono continuati in spiaggia, in un ristorante sul lungomare, in attesa del bis: i due si sposeranno anche in Italia, a Salerno, il prossimo 24 giugno.

Isomma, dopo l’esonero alla Salernitana e una stagione calcistica avara di soddisfazioni, Pippo Inzaghi si regala un doppio matrimonio in grande stile in attesa di iniziare la nuova stagione nel ruolo di allenatore del Pisa.

