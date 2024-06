Il rapper e l'influencer avrebbero partecipato a una cena allo stesso tavolo

Quelle che sta per iniziare è la prima estate da ex per Fedez e Chiara Ferragni, ma secondo gli osservatori più attenti ci sarebbe stato spazio, se non per un ritorno di fiamma, quantomeno per un fugace ritrovo. Come testimoniato dalle storie su Instagram di entrambi, infatti, sia il rapper che l’influencer hanno scelto la Versilia per trascorrere il primo weekend di giugno. Lui, presentatosi a Forte dei Marmi con i figli Leone e Vittoria, è arrivato sabato pomeriggio in Toscana, dove ha partecipato alla festa di un amico, documentando il tutto con gli scatti sui social. Poco dopo è stata la volta di Ferragni, che si è fatta immortalare in bici sul lungomare e in centro a fare shopping.

La cena allo stesso tavolo

Molti fan suggeriscono che i due possano essersi incrociati: la presenza dei figli al seguito di Fedez farebbe pensare infatti quantomeno a un incontro tra i genitori. Gli osservatori più attenti però suggeriscono che i due avrebbero addirittura cenato insieme. Il rapper infatti ha condiviso un breve video della cena del sabato sera, nel quale si vede una lunga tavolata con una cinquantina di commensali. In molti hanno riconosciuto la voce fuori campo proprio di Ferragni, alimentando le congetture su un ipotetico ritorno di fiamma, nonostante tra i due sia sceso un gelo testimoniato dalle frecciate che lo stesso rapper avrebbe lanciato alla ex moglie su Instagram. Molti fan tifano per una riconciliazione, ma non mancano le voci di coloro che ipotizzano che la reunion possa rappresentare l’ennesima strategia messa in atto dagli ex Ferragnez per far parlare di loro, dopo lo scandalo pandoro che ha colpito l’imprenditrice e la denuncia per rissa subita dal cantante per il caso-Iovino.

