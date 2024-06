Il commento sarcastico della stilista: "Si è innamorato di un'altra donna, peccato non me lo volesse dire"

È finita la storia tra la stilista Elisabetta Franchi e il suo compagno, Alan Scarpellini. Ad annunciarlo è stata la stessa Franchi, con un commento sarcastico sul suo profilo Instagram. Sotto un post in cui la stilista appare su una Porsche decappottabile con un’amica gli utenti, sorpresi dal fatto che Franchi non postava da giorni una foto con Scarpellini, le hanno chiesto: “Ma suo marito non appare più: gli è successo qualcosa?“. Lei ha risposto in maniera diretta: “Si è innamorato di un’altra donna… Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita”.

