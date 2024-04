Foto da Instagram

L'ex re dei paparazzi ha da poco compiuto 50 anni

Fabrizio Corona torna a far parlare di sè sul web. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato su Instagram una serie di foto in cui si ritrae completamente nudo, immerso nella piscina di una spa in montagna. “50 anni e come mi godo la vita…”, scrive nel post Corona. Assieme a lui c’era la fidanzata Sara Barbieri, modella 23enne, anche lei senza veli. Il post è stato sommerso da like e commenti molto ironici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

