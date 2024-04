Il cantante nello storie di Instagram ha immortalato il momento

Fedez papà orgoglioso. Il cantante ha mostrato la sua nuova casa da single ai due figli Leone e Vittoria. “Prima notte con papà dopo 2 mesi” ha scritto in una storia di Instagram a corredo di una foto dei due bambini intenti a mangiare. In un alto scatto si vedono i due piccoli mentre guardano la televisione con il papà artista che ha commentato: “Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato”.

Fedez si è separato da pochi mesi dalla moglie Chiara Ferragni. I Ferragnez sono stati una delle coppie più amate dei social. Un matrimonio da sogno 5 anni fa a Noto, in Sicilia, e poi un’unione che è stata seguito passo passo da milioni di follower. Il rapporto tra la famosa influencer e il cantante milanese si era incrinato dal Festival di Sanremo del 2023.

L’ultima apparizione insieme dei Ferragnez risale al giorno di San Valentino, quando il cantante aveva stuzzicato con un video la moglie in occasione di una cena romantica in un noto ristorante milanese.

Fedez a Belve: “Il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara”

Recentemente ospite del programma Rai “Belve”, Fedez ha confessato che sulla crisi della coppia ha influito anche il caso Balocco. “Con Chiara è finita ma resterà sempre la donna più importante. “Sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno

