Giovanni Malagò nuovo commissario della FIGC

“Ringrazio la Giunta e il Consiglio Nazionale del Coni per la fiducia e per la responsabilità che mi è stata affidato. Accolgo questo incarico con spirito di servizio, nella consapevolezza della delicatezza del momento e del lavoro che ci attende”. Così Giovanni Malagò dopo la nomina a commissario della Federcalcio. “Con questa decisione si chiude una lunga e complessa querelle che ha coinvolto la Figc. Da oggi, credo sia doveroso guardare avanti e concentrare tutte le energie e le attenzioni sulle vere priorità del calcio. Viva l’Italia”, conclude Malagò.