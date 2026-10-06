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martedì 6 ottobre 2026

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Giovanni Malagò nuovo commissario della FIGC

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Giovanni Malagò esce dal Coni dopo essere stato nominato commissario della FIGC (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)
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Giovanni Malagò esce dal Coni dopo essere stato nominato commissario della FIGC (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)
Giovanni Malagò esce dal Coni dopo essere stato nominato commissario della FIGC (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)
Giovanni Malagò esce dal Coni dopo essere stato nominato commissario della FIGC (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)
La conferenza stampa del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)
La conferenza stampa del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)

 “Ringrazio la Giunta e il Consiglio Nazionale del Coni per la fiducia e per la responsabilità che mi è stata affidato. Accolgo questo incarico con spirito di servizio, nella consapevolezza della delicatezza del momento e del lavoro che ci attende”. Così Giovanni Malagò dopo la nomina a commissario della Federcalcio. “Con questa decisione si chiude una lunga e complessa querelle che ha coinvolto la Figc. Da oggi, credo sia doveroso guardare avanti e concentrare tutte le energie e le attenzioni sulle vere priorità del calcio. Viva l’Italia”, conclude Malagò.

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