Alaska Pegase 2026 – Le foto dei caccia Rafale dell’Aeronautica francese sulle montagne dell’Alaska

Quattro caccia francesi Rafale sono atterrati alla base aerea di Eielson in Alaska dopo aver percorso per la prima volta una rotta artica attraverso la Groenlandia nell’ambito della missione francese “Pégase 26”. Questa rotta offre alle Forze Aeree e Spaziali francesi un’ulteriore opzione per raggiungere la regione indo-pacifica, consentendo al contempo agli equipaggi di addestrarsi in condizioni artiche.

Il volo dalla base aerea di Istres, nel sud della Francia, all’Alaska è durato quasi 11 ore e ha previsto cinque rifornimenti in volo. Ecco alcune spettacolari foto dell’operazione.