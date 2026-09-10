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giovedì 10 settembre 2026

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Alaska Pegase 2026 – Le foto dei caccia Rafale dell’Aeronautica francese sulle montagne dell’Alaska

Alaska Pegase 2026 – Le foto dei caccia Rafale dell’Aeronautica francese sulle montagne dell’Alaska
Un caccia Rafale dell’Aeronautica e dello Spazio francese (Foto AP/Nicolas Garriga)
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Il volo dalla base aerea di Istres, nel sud della Francia, è durato quasi 11 ore

Un caccia Rafale dell'Aeronautica e dello Spazio francese effettua il rifornimento in volo da un aereo cisterna A330 MRTT Phénix dell'esercito francese sopra l'Alaska, con un caccia F-22 Raptor dell'Aeronautica statunitense sullo sfondo, durante la missione "Pegase 2026" dell'Aeronautica e dello Spazio francese, che porterà i velivoli militari francesi dall'Artico all'Indo-Pacifico; mercoledì 9 settembre 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)
Un caccia Rafale dell'Aeronautica e dello Spazio francese effettua il rifornimento in volo da un aereo cisterna militare francese A330 MRTT Phénix sopra l'Alaska, durante la missione "Pegase 2026" – un'operazione che porterà i velivoli militari francesi dall'Artico all'Indo-Pacifico – mercoledì 9 settembre 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)
Un caccia F-22 Raptor dell'Aeronautica militare statunitense sorvola l'Alaska durante la missione "Pegase 2026" dell'Aeronautica e Spazio francese, che porterà velivoli militari francesi dall'Artico all'Indo-Pacifico; giovedì 10 settembre 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)
Un operatore dell'Aeronautica e dello Spazio francese monitora il rifornimento in volo di un caccia F-22 Raptor dell'Aeronautica statunitense da parte di un aereo cisterna militare francese A330 MRTT Phénix nei cieli dell'Alaska, durante la missione "Pegase 2026" – un'operazione dell'Aeronautica e dello Spazio francese che porterà velivoli militari transalpini dall'Artico all'Indo-Pacifico – giovedì 10 settembre 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)
Un caccia F-22 Raptor dell'Aeronautica militare statunitense sorvola l'Alaska durante la missione "Pegase 2026" dell'Aeronautica e Spazio francese, che porterà velivoli militari francesi dall'Artico all'Indo-Pacifico; giovedì 10 settembre 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)
Caccia Rafale dell'Aeronautica e dello Spazio francese sorvolano le montagne innevate dell'Alaska durante la missione "Pegase 2026", che porterà i velivoli militari francesi dall'Artico all'Indo-Pacifico; giovedì 10 settembre 2026. (Foto AP/Nicolas Garriga)

Quattro caccia francesi Rafale sono atterrati alla base aerea di Eielson in Alaska dopo aver percorso per la prima volta una rotta artica attraverso la Groenlandia nell’ambito della missione francese “Pégase 26”. Questa rotta offre alle Forze Aeree e Spaziali francesi un’ulteriore opzione per raggiungere la regione indo-pacifica, consentendo al contempo agli equipaggi di addestrarsi in condizioni artiche.
Il volo dalla base aerea di Istres, nel sud della Francia, all’Alaska è durato quasi 11 ore e ha previsto cinque rifornimenti in volo. Ecco alcune spettacolari foto dell’operazione.

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