Mondiali 2026, Donald Trump contestato alla premiazione di Spagna-Argentina: le foto

Il tycoon e Gianni Infantino accolti da una bordata di fischi. Sul palco della premiazione anche il Re di Spagna Felipe VI

Nel trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, nella finale contro l’Argentina terminata 1-0 con il gol di Ferran Torres, non è certamente passata inosservata la presenza di Donald Trump. E’ stato il presidente statunitense, infatti, a consegnare la Coppa ai vincitori, accompagnato dal numero 1 della Fifa, Gianni Infantino.

Al loro ingresso in campo, i due sono stati accolti da una bordata di fischi. Sul palco della premiazione anche il Re di Spagna Felipe VI. Un protocollo inusuale, quello della premiazione di questo Mondiale, visto che da prassi è il presidente della Fifa a consegnare il trofeo ai vincitori. Invece in questo caso, come già accaduto per la finale del Mondiale per Club, Infantino ha voluto concedere questo onore al suo amico Trump.

In lacrime Leo Messi quando ha ricevuto la medaglia dei secondi, con tutti i suoi compagni dell’Argentina. In precedenza, premiati Cubarsi come miglior giovane, Unai Simon miglior portiere e Rodri come miglior giocatore.