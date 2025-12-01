Accesso Archivi

lunedì 1 dicembre 2025

Rosa Parks, 70 anni fa il gesto simbolo nella lotta al razzismo: 5 foto per ricordarla

Rosa Parks a bordo di un autobus del Montgomery Area Transit System a Montgomery, in Alabama. (AP Photo/Daily Advertiser, Archivio)
La donna afroamericana si rifiutò di cedere il proprio posto sul bus a un bianco

Una foto di Rosa Parks scattata il 22 febbraio 1956 dall'ufficio dello sceriffo di Montgomery (Alaska), dopo che fu arrestata per essersi rifiutata di cedere il suo posto su un autobus a un passeggero bianco il 1° dicembre 1955 a Montgomery, Alabama. (AP Photo/ufficio dello sceriffo della contea di Montgomery)
Rosa Parks tiene un discorso nella Chiesa battista di Ebenezer, ad Atlanta. 15/01/1969. (AP Photo/Joe Holloway)
Jesse Jackson, al centro a sinistra, e la pioniera del movimento per i diritti civili Rosa Parks, al centro a destra, si uniscono ai lavoratori della Greyhound in sciopero in una manifestazione davanti alla Union Station a Washington, il 19 giugno 1990. Jackson ha esortato il pubblico che viaggiava sull'autobus a boicottare la compagnia. (AP Photo/J. Scott Applewhite, file)
Le persone attorno alla statua di Rosa Parks appena inaugurata al Campidoglio dello stato dell'Alabama, venerdì 24 ottobre 2025 (AP Photo/Mike Stewart)

Il primo dicembre del 1955 su un autobus di Montgomery, in Alabama, negli Stati Uniti Rosa Parks, 42enne afroamericana, si rifiutò di cedere il proprio posto a un uomo bianco. Un gesto all’apparenza semplice ma coraggioso che divenne un simbolo nella lotta contro la discriminazione razziale. La donna venne portata in carcere per condotta impropria e per non aver rispettato il divieto che obbligava i neri a cedere il proprio posto ai bianchi nei settori, cosiddetti, comuni.  Quella stessa notte Martin Luther King, insieme ad altre decine di leader delle comunità afroamericane, pose in atto una serie di azioni di protesta. Una protesta che assunse proporzioni sempre più ampie e aprì una breccia nel muro del razzismo. “Non era vero che non mi alzai perché ero stanca. Ero stanca di cedere“, raccontò Rosa Parks che divenne La Madre del Movimento dei Diritti Civili negli Stati Uniti. 

Ecco una gallery fotografica per ricordarla: dai discorsi pubblici, alle manifestazioni di piazza fino alla alla statua al Campidoglio dello Stato dell’Alabama a Montgomery.

