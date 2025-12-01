Rosa Parks, 70 anni fa il gesto simbolo nella lotta al razzismo: 5 foto per ricordarla

Il primo dicembre del 1955 su un autobus di Montgomery, in Alabama, negli Stati Uniti Rosa Parks, 42enne afroamericana, si rifiutò di cedere il proprio posto a un uomo bianco. Un gesto all’apparenza semplice ma coraggioso che divenne un simbolo nella lotta contro la discriminazione razziale. La donna venne portata in carcere per condotta impropria e per non aver rispettato il divieto che obbligava i neri a cedere il proprio posto ai bianchi nei settori, cosiddetti, comuni. Quella stessa notte Martin Luther King, insieme ad altre decine di leader delle comunità afroamericane, pose in atto una serie di azioni di protesta. Una protesta che assunse proporzioni sempre più ampie e aprì una breccia nel muro del razzismo. “Non era vero che non mi alzai perché ero stanca. Ero stanca di cedere“, raccontò Rosa Parks che divenne La Madre del Movimento dei Diritti Civili negli Stati Uniti.

Ecco una gallery fotografica per ricordarla: dai discorsi pubblici, alle manifestazioni di piazza fino alla alla statua al Campidoglio dello Stato dell’Alabama a Montgomery.

