martedì 12 agosto 2025

Incendio Vesuvio, i danni al Parco Nazionale FOTO

Incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio, Boscoreale (Napoli) 11 agosto 2025. (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato sabato scorso

Non è ancora stato domato il vasto incendio boschivo che da sabato 9 agosto minaccia le pendici del Vesuvio. Oggi, su richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è partita dal Piemonte un’unità del Corpo Volontari AIB, diretta a Terzigno (in provincia di Napoli), che si aggiunge ai vari rinforzi giunti da diverse regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta, e dalle Province autonome di Bolzano e Trento).

Da giorni sono impegnati decine di uomini e canadair per spegnere l’incendio. Nelle foto le operazioni di spegnimento del rogo e i danni causati al Parco Nazionale del Vesuvio.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio e i danni causati al Parco Nazionale del Vesuvio.

