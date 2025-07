Il provvedimento aumenta la spesa per la sicurezza dei confini, per la difesa e per la produzione energetica e taglia Medicaid e i sussidi alimentari

Con una cerimonia alla Casa Bianca, alla presenza della first lady Melania, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la discussa legge fiscale e di spesa pubblica, ribattezzata ‘One Big Beautiful Bill‘. La firma è avvenuta nel Giorno dell’Indipendenza americana, festa nazionale. La legge estende i tagli fiscali multimiliardari di Trump del 2017 e riduce Medicaid e i buoni pasto di 1,2 trilioni di dollari. Prevede inoltre un massiccio rafforzamento dei controlli sull’immigrazione. Il comitato apartitico del Congresso prevede che quasi 12 milioni di persone in più perderanno l’assicurazione sanitaria a causa di questa legge. La legge è stata approvata dalla Camera giovedì con un voto a maggioranza.

Trump: “L’America sta vincendo, vincendo, vincendo come mai prima d’ora”

“L’America sta vincendo, vincendo, vincendo come mai prima d’ora”, ha detto Trump, sottolineando la campagna di bombardamenti del mese scorso contro il programma nucleare iraniano, che ha affermato il sorvolo doveva onorare. “Promesse fatte, promesse mantenute e le abbiamo mantenute”. La Casa Bianca è stata addobbata con bandierine rosse, bianche e blu per i consueti festeggiamenti del 4 luglio. La banda dei Marines degli Stati Uniti ha suonato marce patriottiche e, con un tipico tocco trumpiano, brani delle icone pop degli anni ’80 Chaka Khan e Huey Lewis. I due sorvoli separati hanno fatto da cornice all’apparizione di Trump e all’esecuzione dell’inno nazionale da parte della banda. I Democratici hanno attaccato il pacchetto definendolo un regalo ai ricchi che deruberà milioni di persone a basso reddito dell’assicurazione sanitaria, dell’assistenza alimentare e della stabilità finanziaria. La legge equivale a ripudiare i programmi dei due presidenti democratici passati, Barack Obama e Joe Biden. Il Congressional Budget Office stima che il pacchetto aggiungerà 3,3 trilioni di dollari al deficit nel decennio e che 11,8 milioni di persone in più saranno prive di copertura sanitaria.

