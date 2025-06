Ancora scontro aperto tra il presidente americano e il patron di Tesla

Non si placa lo scontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il magnate e patron di Space X e Tesla, Elon Musk. Dopo il divorzio, definito dai media americani ‘big beautiful breakup’ (in riferimento al ‘big beautiful bill’, la legge fiscale e di spesa che contiene tutte le priorità di politica interna del presidente e che sarebbe all’origine della clamorosa rottura) continua il botta e risposta tra due “separati”.

“Esamineremo tutto. Sono un sacco di soldi. Sono un sacco di sussidi, quindi daremo un’occhiata”, ha dichiarato Donald Trump rispondendo ad una domanda sulla sua minaccia di riesaminare i contratti che le aziende di Elon Musk hanno con le varie agenzie federali ed enti governativi. “Solo se sarà giusto, solo se sarà giusto per lui e per il Paese”, ha aggiunto il presidente Usa parlando con i giornalisti al seguito. Quanto alla possibilità di riaprire le inchieste sulle società del miliardario, Trump ha replicato: “Non avevo idea che ce ne fossero. Non ne ho idea”.

E ai giornalisti che gli chiedevano un opinione sul suo ex alleato Trump ha risposto: “Onestamente sono stato molto impegnato a lavorare sulla Cina, a lavorare sulla Russia, a lavorare sull’Iran. Non sto pensando a Elon Musk, gli auguro solo il meglio”. Allo stesso modo il tycoon ha sottolineato che il lavoro del Doge “non è affatto finito, ne stiamo praticamente prendendo il controllo… Molte di quelle persone rimarranno”. Una scelta che, come ha spiegato lo stesso Trump, consente al governo americano di risparmiare “centinaia di miliardi di dollari”.

Nel frattempo però emergono altri retroscena che fanno assumere altre sfaccettature allo scontro. A fornircene una è il New York Times che cita persone vicine al presidente americano a cui Trump avrebbe confidato che, secondo lui, il comportamento da “pazzo” di Elon Musk sarebbe legato al suo consumo di droghe. Proprio il Nyt, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un’inchiesta su Musk e il suo uso di stupefacenti.

Dal canto suo il magnate sudafricano rincara la dose e pare essere deciso a creare un terzo partito che accolga gli interessi degli americani e si cali nell’agone politico tra Repubblicani e Democratici. “Il popolo si è espresso. In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l’80% della popolazione! E esattamente l’80% delle persone concorda. Questo è il destino”. Così Elon Musk commenta, su X, il risultato del sondaggio che ha lanciato ieri. Il patron di Tesla indica anche il nome del partito, ‘The America Party‘. Al sondaggio hanno risposto 5,6 milioni di utenti.

The people have spoken. A new political party is needed in America to represent the 80% in the middle!

And exactly 80% of people agree 😂

This is fate. https://t.co/JkeOlG7Kl4

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025