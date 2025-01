Particolare attenzione alla questione dei confini e dell'immigrazione già dal primo giorno

Il presidente americano eletto, Donald Trump, e i suoi consiglieri avrebbero presentato durante un incontro con i rappresentanti repubblicani al Senato un piano per 100 ordini esecutivi. Lo riporta Axios. Secondo quanto riferito da due fonti presenti nella sala, ai senatori sarebbero state fornite in anteprima alcuni di quelli che, a loro detta, sarebbero stati 100 ordini esecutivi.

Stephen Miller, storico consigliere di Trump per l’immigrazione, avrebbe parlato approfonditamente di come intendono usare il potere esecutivo per affrontare la questione dei confini e dell’immigrazione a partire dal primo giorno. Non è chiaro se si tratterà di ordini esecutivi di carattere tecnico o, più in generale, di misure esecutive adottate da Trump o dalle agenzie federali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata