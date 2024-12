L'annuncio della First Lady durante un evento alla Casa Bianca

Jill e Joe Biden diventeranno bisnonni. Lo ha annunciato la first lady durante un evento alla Casa Bianca dedicato alla salute delle donne. “Ero particolarmente interessata perché mia nipote stava attraversando la stessa cosa, perché diventeremo bisnonni!” ha detto la 73enne consorte del presidente Usa.

La figlia di Hunter Biden diventerà mamma

La nipote in questione è Naomi Biden, 30enne figlia di Hunter Biden, il figlio al quale l’82enne Joe ha da poco concesso il perdono per le sue vicende giudiziarie, suscitando numerose polemiche. Il 5 novembre, Naomi aveva pubblicato su Instagram una foto nella quale mostrava il pancione, con le parole “(Abbiamo) votato”. Naomi ha sposato il marito Peter Neal nel 2022 in una cerimonia alla Casa Bianca ed è considerata la nipote preferita dell’82enne presidente Usa.

