Sono in corso le votazioni in Pennsylvania e molti arrivano in anticipo per esprimere il proprio voto per le presidenziali Usa. Le file fuori da una scuola elementare di Langhorne hanno iniziato a formarsi già alle 6 del mattino. Lo Stato della Pennsylvania potrebbe essere decisivo per la vittoria finale di Kamala Harris o Donald Trump.

