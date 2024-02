L'udienza davanti alla commissione Giustizia del Senato americano davanti ai genitori di minori che si sono suicidati

Gli amministratori delegati di Meta, TikTok, X e altre società di social media hanno testimoniato davanti alla commissione Giustizia del Senato sulla sicurezza dei bambini sulle loro piattaforme. L’udienza si è tenuta mentre i legislatori sono sempre più preoccupati per gli effetti dei social media sulla vita dei giovani. L’udienza è iniziata con le testimonianze registrate di bambini e genitori che hanno affermato che loro o i loro figli sono stati sfruttati sui social media. Durante l’evento, durato ore, i genitori che avevano perso i figli per suicidio hanno mostrato in silenzio le foto dei loro figli morti.

A essere stati messi ‘sotto torchio’ Mark Zuckerberg (Meta), Linda Yaccarino (X) Shou Chew (Tik Tok) Evan Spiegel (Snap) e Jason Citron (Discord). “Mi dispiace per tutto quello che avete passato. Nessuno dovrebbe subire le cose che hanno sofferto le vostre famiglie”, ha detto Zuckerberg, aggiungendo che Meta continua a investire e lavorare su “sforzi a livello di settore” per proteggere i bambini.

