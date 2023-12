Arrestata anche la compagna di Chance Comanche. I resti della vittima trovati nel deserto vicino a Las Vegas

Chance Comanche, un ex giocatore Nba G League, e la sua ragazza, sono stati arrestati in connessione con il rapimento e l’uccisione di una donna che risultava dispersa e i cui resti sono stati ritrovati nel deserto vicino a Las Vegas. Lo scrive Cnn.

La compagna si chiama Sakari Harnden e, secondo l’accusa, la vittima era sua amica: si tratta di Marayna Rodgers. Comanche giocava per gli Stockton Kings, che hanno annunciato venerdì che Comanche non giocava più con loro. I detective hanno stabilito che Harnden e Comanche erano “responsabili per l’omicidio di Rodgers”, ha detto la polizia, sempre secondo quanto riporta Cnn. Comanche è stato arrestato dall’Fbi venerdì a Sacramento, in California, e sta aspettando l’estradizione in Nevada, sempre secondo quanto riferito dalla polizia e riportato da Cnn.

