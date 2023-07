Alla base dello scontro una lite degenerata

Cinque persone sono rimaste ferite durante una sparatoria in un night club di Houston, in Texas. Secondo quanto spiegato dalle autorità, a causare lo scontro a fuoco sarebbe stata una lite tra due uomini poi degenerata. Due dei feriti sono in condizioni critiche mentre altri tre non sono in pericolo di vita.

