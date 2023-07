Le temperature potrebbero sfiorare i 50°

Ondata di caldo record non solo in Italia, anche gli Stati Uniti infatti sono interessati in questi giorni da temperature torride in tutto il Paese. Sono più di un terzo gli americani interessati da allerte e avvertimenti, dalla Florida al Texas passando per lo stato di Washington fino alla California e al Nevada. Proprio in questi ultimi due stati infatti, la Bbc sottolinea che Las Vegas potrebbe raggiungere il suo massimo storico di 47 gradi nei prossimi giorni, mentre la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della Terra, potrebbe superare la sua temperatura massima ufficiale di sempre di 54 gradi. Eppure i turisti sembrano non essere particolarmente in allarme come testimoniato da alcuni di loro in visita nella “Città del peccato”.

