Le vittime sarebbero state scelte a caso dal killer. L'aggressore è stato arrestato

Quattro morti e otto feriti, tra cui due bambini: è questo il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Philadelphia, Pennsylvania. La portavoce della polizia Jasmine Reilly ha spiegato che sei feriti sono stati portati al Penn Presbyterian Medical Center e due, minorenni, al Children’s Hospital di Philadelphia. I morti avevano un’età compresa tra i 20 ei 59 anni.Le vittime sembrano essere state scelte in modo casuale. Le sparatorie sono avvenute in diversi isolati nel quartiere sud-occidentale di Kingsessing. L’autore della strage – un uomo di 40 anni – è stato arrestato in un vicolo dopo essersi arreso. Il commissario di polizia Danielle Outlaw ha spiegato che l’uomo indossava un giubbotto antiproiettile, aveva con sé più caricatori, un “fucile di tipo AR”, una pistola e uno scanner della polizia.

