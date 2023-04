Resta consentito l'accesso al farmaco

La Corte Suprema americana ha annunciato il mantenimento in vigore temporaneo delle regole federali per l’uso della pillola abortiva. Consente, dunque, l’accesso al farmaco, che era stato messo in discussione. L’ordinanza è stata firmata dal giudice Samuel Alito.

Sia la casa farmaceutica che produce la pillola, che l’amministrazione americana, si erano rivolti al massimo tribunale americano.

In Texas un giudice aveva infatti bloccato la pillola abortiva.

