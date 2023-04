Nube tossica a Richmond. Il sindaco: "Situazione grave"

Un vasto incendio è scoppiato a Richmond, nello Stato americano dell’Indiana, vicino al confine con l’Ohio, in un ex sito industriale ultimamente usato per immagazzinare plastica e altri materiali da riciclare o rivendere, con massicce nubi di fumo che si sono levate in cielo. Le autorità locali hanno invitato i residenti a evacuare la zona. La città si trova a più di 110 chilometri a est di Indianapolis.

Il sindaco di Richmond, Dave Snow, ha riferito che era stato dato ordine di “ripulire e bonificare il sito”. “Sapevamo che c’era un rischio di incendio per il modo in cui stavano immagazzinando i materiali”, ha aggiunto Snow, parlando di incendio “grave e su larga scala”, che sembra essere iniziato in un autoarticolato parcheggiato sul posto e si è propagato rapidamente. “Si tratta di un deposito al coperto e all’aperto, molto, molto grande”, ha detto ancora il sindaco. Non si hanno notizie di feriti. Il vento da ovest ha spinto il fumo nero oltre il confine di Stato, fino all’Ohio.

