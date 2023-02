E' successo a East Palestine in Ohio. Non sono stati registrati feriti

In Ohio, Stati Uniti, il villaggio di East Palestine è stato evacuato a causa di un grosso incendio. Le fiamme sono divampate dopo che un treno merci, partito da Madison (Illinois) e diretto a Conway (Pennsylvania), è deragliato. Non sono ancora note le cause dell’incidente e non sono stati registrati feriti.

