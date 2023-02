Alcuni video sull'episodio sollevano dubbi sull'uso eccessivo della forza da parte degli agenti. I fatti a Huntington Park

Un 36enne afroamericano sulla sedia a rotelle, identificato come Anthony Lowe, è stato ucciso dalla polizia. I video che sembrano riprendere gli attimi precedenti la morte per arma da fuoco dell’uomo, che impugnava un coltello dopo un’aggressione a coltellate, stanno sollevando dubbi sull’uso eccessivo della forza da parte della polizia nella città di Huntington Park, nella California meridionale. Lo riporta Cnn.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2023