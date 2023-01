L'uomo ha aperto il fuoco a Monterey Bay uccidendo 10 persone, poi ha fatto irruzione in un secondo locale ma è stato neutralizzato

Un video, pubblicato da Nbc news, ha ripreso gli esatti momenti in cui il 26enne ‘eroe’, Brandon Tsay, disarma il killer Huu Can Tran che durante i festeggiamenti per il Capodanno lunare ha ucciso 11 persone a Monterey Park, in California. Nelle immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza, si vede Tsay mentre strappa di mano all’attentatore 72enne la pistola, dopo averlo affrontato in quello che sembra essere l’atrio vuoto della seconda sala da ballo in cui Huu Can Tran si è recato per compiere un secondo attacco. L’uomo armato, vestito con abiti scuri e un berretto, esce dall’immagine e circa 30 secondi dopo viene visto lottare con Tsay per l’arma. Seguono spintoni e Tsay riesce a togliere la pistola all’uomo, che tenta di riprendersela prendendo a pugni in testa il giovane. Tsay riesce a spingerlo via, il killer si arrende ed esce dalla stanza.

