In piazza per celebrare il 50° anniversario della Corte Suprema, recentemente ribaltata

I sostenitori dell’aborto si sono radunati a migliaia domenica in diverse città americane per chiedere la tutela dei diritti riproduttivi e per celebrare il 50° anniversario della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, Roe v. Wade, ora ribaltata, che ha stabilito le tutele federali per la procedura. Il rovesciamento della Roe a giugno ha scatenato una raffica di leggi negli Stati, dividendoli tra quelli che hanno limitato o vietato l’aborto e quelli che hanno cercato di difenderne l’accesso. La marcia principale di domenica si è svolta a Madison in Wisconsin, dove le prossime elezioni potrebbero determinare l’equilibrio di potere della Corte Suprema dello Stato e i futuri diritti di aborto. Ma si sono svolti raduni in decine di città, tra cui la capitale della Florida, Tallahassee, dove la vicepresidente Kamala Harris ha tenuto un discorso infuocato davanti a una folla esuberante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata