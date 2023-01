Terza sparatoria avvenuta negli Usa dopo quella in California, che ha causato la morte di 10 persone, e quella avvenuta nella vicina cittadina di Alhambra

Le autorità della Louisiana hanno riferito che 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una discoteca a Baton Rouge. Una delle persone colpite è in condizioni critiche, mentre il resto dei feriti è definito in condizioni stabili, ha detto la polizia, aggiungendo che non sono stati effettuati arresti. Si tratta della terza sparatoria avvenuta negli Stati Uniti dopo quella di Monterey Park in California che ha causato la morte di 10 persone e quella avvenuta nella vicina cittadina di Alhambra.

La sparatoria in Louisiana è avvenuta all’interno del Dior Bar & Lounge intorno all’1:30 ora locale, ha detto il sergente Jean McKneely Jr., portavoce della polizia. Sebbene non siano stati effettuati arresti e il motivo delle sparatorie sia sconosciuto, McKneely ha affermato che il dipartimento di polizia ha degli indizi. “Le persone stanno parlando e sappiamo che possiamo ottenere alcune informazioni che possono aiutarci con la nostra indagine”, ha detto McKneely. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla sparatoria, sulle vittime o sulle indagini.

