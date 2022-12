Si illuminerà allo scoccare della mezzanotte

Come da tradizione, a New York è stata testata la sfera di Capodanno sopra Times Square. La sfera sarà abbassata allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo. La palla è una sfera geodetica luminosa di oltre tre metri di diametro e del peso di quasi sei tonnellate, che scende dal suo alto trespolo in cima a One Times Square. La sua superficie è composta da quasi 2.700 cristalli Waterford che saranno illuminati da milioni di combinazioni di colori. Migliaia di persone si raduneranno dalla 39esima alla 59esima strada per assistere allo spettacolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata