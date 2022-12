Alcuni abitanti tratti portati in salvo dai soccorsi

Stati Uniti stretti nella morsa della tempesta invernale. Oltre 200 milioni di persone – circa il 60% dell’intera popolazione americana – sono interessati dal maltempo. A New York, colpita dalle inondazioni, la situazione è di massima allerta. A Long Island alcuni cittadini rimasti bloccati nelle strade allagate, sono stati portati in salvo dai soccorritori. Oltre 3.400 voli, in entrata o in uscita dagli Stati Uniti, sono stati cancellati e più di 458.000 abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità.

