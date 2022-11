Ha ottenuto il 52% dei voti contro il 47% di Rick Caruso

Karen Bass è stata eletta sindaca di Los Angeles. La deputata, che ha battuto Rick Caruso, diventa così la prima donna a guidare la città della California. Bass ha ottenuto il 52% dei voti contro il 47% dell’imprenditore immobiliare. Sebbene sia una veterana della politica – è stata eletta al 47esimo distretto dell’Assemblea della California nel 2004 e al Congresso nel 2010 – la sua vittoria era tutt’altro che assicurata. Caruso, la cui immensa ricchezza e il background immobiliare gli hanno fruttato paragoni con l’ex presidente Donald Trump, si è candidato a sindaco come democratico dopo anni di registrazione come repubblicano o indipendente. Poiché né Bass né Caruso hanno ottenuto almeno il 50 per cento dei voti alle primarie di Los Angeles del 7 giugno, i due hanno dovuto affrontarsi a novembre.

