Ad aprire l'evento l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia

L’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha aperto il workshop ‘Innovation and Technology for Sustainable Food Production’, evento di lancio a Washington dell’edizione Usa della VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. “A fronte delle sfide economiche, sociali e ambientali generate da produzioni alimentari industrializzate e globalizzate, i piccoli produttori del sistema agroalimentare italiano, che coniugano tradizione ed innovazione, attenti all’uso responsabile delle risorse naturali e al rispetto dell’ambiente, sono un modello a cui ispirarsi”, ha detto l’ambasciatrice.

“L’Italia vanta un settore agro-alimentare di grande successo, composto da piccoli produttori, spesso aziende a conduzione familiare ma che esportano in molte parti del mondo”, ha rilevato l’ambasciatrice Zappia, che ha definito i produttori italiani “Eroi del cibo”, prendendo a prestito il titolo della mostra di Slow Food a loro dedicata, inaugurata in Ambasciata.

“I nostri produttori – ha continuato Zappia – sono da sempre custodi di alcune delle tradizioni, ricette, produzioni e risorse piu’ preziose al mondo. Allo stesso tempo, sono autentici innovatori perchè hanno adattato la propria storia e conoscenza al mondo di oggi”. Per questo, ha aggiunto, “crediamo che vi sia ampio spazio negli Stati Uniti per questo approccio equilibrato che non si pone in contrasto con le produzioni industriali ma offre spunti utili a renderle piu’ sostenibili”.

