Il biglietto del jackpot record alla lotteria venduto ad Altadena

E’ stato aggiudicato il jackpot record da 2,04 miliardi di dollari della lotteria Powerball. Il biglietto è stato venduto a Altadena, in California, secondo quanto annunciato su Twitter da California Lottery. I risultati pubblicati sul sito Powerball.com indicavano che c’era un unico vincitore che aveva indovinato i sei numeri dell’estrazione.

The November 7 #Powerball jackpot climbed beyond its earlier estimate of $1.9 Billion to $2.04 Billion at the time of the drawing, making it the world’s largest lottery prize. Official draw results are pending. Video of the drawing can be viewed at https://t.co/6LqegwL3lp.

