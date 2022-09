Lunedì i funerali nell'Abbazia di Westminster

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti è partito con l’Air Force One sabato in direzione Londra per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II. Lunedì il capo della Casa Bianca parteciperà ai funerali della sovrana 96enne, morta giovedì 8 settembre, che si terranno nell’Abbazia di Westminster.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata