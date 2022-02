I blocchi di neve vengono spostati nell'attesa che si sciolgano

(LaPresse) Continuano i lavori per spalare la neve in Massachusetts, dopo che una tempesta ha fatto cadere oltre 60 centimetri di neve. Trattori e mezzi spalaneve sono in strada per risolvere i problemi di viabilità: nella città di Boston i blocchi di neve vengono spostati in parchi e zone poco utilizzate, nell’attesa che si sciolgano.

