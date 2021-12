"Let's Go, Brandon", una frase in codice tra i sostenitori di Trump

(LaPresse) – Joe Biden è stato insultato in diretta durante una videoconferenza di auguri. Un interlocutore ha chiuso la chiamata con “Let’s go Brandon” una frase in codice tra i sostenitori di Trump per insultare l’attuale presidente americano.

