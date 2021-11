La donna ha sporto denuncia alla polizia

(LaPresse) “Il sistema giudiziario della Florida mi ha deluso. Ho già sporto denuncia alla polizia e il procuratore di Stato non l’ha accolta. Altre donne ne sono vittime ogni giorno. Richiamate l’attenzione del procuratore dello stato della Florida”. Così su Twitter Kristin Evans denuncia pubblicamente, mostrando un video, l’ex giocatore di football dei New York Jets Zac Stacy, accusandolo di maltrattamenti. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza interne alla casa si vede il giocatore che prende a schiaffi la ex compagna davanti al figlio: la alza dal divano e la scaglia contro il televisore, facendo crollare entrambi a terra. Poi la solleva con violenza, le tira uno schiaffo sul volto e un pugno in piena pancia. Immagini scioccanti postate oggi sui social e che secondo il Daily Mail sono state registrate il 14 novembre scorso, in occasione di una visita del giocatore di football al figlio, a casa della ex compagna. La donna ha sporto denuncia alla polizia.

