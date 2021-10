L'ex presidente americano in un discorso a sostegno del candidato Terry McAuliff, contro Glenn Youngkin

(LaPresse) L’ex presidente americano Barack Obama ha attaccato l’avversario repubblicano del candidato Terry McAuliff, in Virginia. “Glenn Youngkin accusa le scuole di fare il lavaggio del cervello ai nostri figli. Ha anche detto che vuole controllare le macchine usate per votare all’ultima elezione. Ma davvero? Incoraggiare bugie e teorie cospirazioniste che abbiamo visto tutti questi anni, e comunque dovremmo credere che lotter√† per la nostra democrazia?” ha detto Obama.

