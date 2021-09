Certificato obbligatorio soprattutto nel Nordest e in California

(LaPresse) – Negli Stati Uniti 26 su 50 delle maggiori università pubbliche non richiedono l’obbligo vaccinale agli studenti. I college dove vige l’obbligatorietà sono concentrati nel nordest del paese e in California. Alcune scuole chiedono agli alunni il certificato vaccinale ma con tolleranza verso coloro che non si sono sottoposti al vaccino. Gli stati con regole più blande sono Florida, Texas e Arizona. Nelle immagini l’Università del Connecticut dove c’è l’obbligatorietà e dove sono in atto regole anti-Covid come mascherine e distanziamento.

