Il presidente statunitense: "Milioni di americani non ancora vaccinati"

“La guerra contro il virus non è finita. Adesso, mentre vi parlo, milioni di americani non sono ancora vaccinati e dunque non sono protetti e per questo sono a rischio, le loro famiglie sono a rischio e le loro comunità sono a rischio”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nelle sue considerazioni sul programma vaccinale negli Usa. “E questo – ha aggiunto – desta ancora maggior preoccupazione a causa della variante Delta“.

