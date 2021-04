Cortei e sit-in da parte dei manifestanti che sono scesi in piazza

(LaPresse) Notte di proteste a Columbus in Ohio il giorno dopo dell’uccisione da parte della polizia di un’adolescente afroamericana. I manifestanti hanno marciato in corteo esponendo diversi striscioni, poi si sono seduti in silenzio in strada. Tra i dimostranti tantissimi i giovanissimi. I funzionari della Columbus Division of Police avevano rilasciato il filmato iniziale della sparatoria martedì notte poche ore dopo che era successa. Secondo alcuni testimoni la ragazzina minacciava con un coltello una donna, fuori da un’abitazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata