L'agente in aula nel tribunale di Minneapolis: il giudice legge il verdetto di colpevolezza

(LaPresse) – La giuria popolare del tribunale di Minneapolis ha riconosciuto colpevole l’agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd il 25 maggio 2020 nella città statunitense, dopo l’arresto del 46enne afroamericano. Il poliziotto è stato condannato per tutti e tre i capi d’accusa, omicidio di primo, secondo e terzo grado. Il giudice Peter A. Cahill ha letto la sentenza mentre in aula Chauvin ascoltava il verdetto, che potrebbe costargli fino a 40 anni di carcere. Entro 8 settimane il magistrato dovrà quantificare la pena.

